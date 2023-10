À VOIR #3 Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes Nantes, 11 octobre 2023 15:00, Nantes.

À VOIR #3 Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes Nantes 11 octobre – 17 novembre

À VOIR #3 une exposition de l’association two points en résonance avec le projet de renouvellement urbain du quartier Bottière – Pin Sec, initié par la Ville de Nantes en 2010. Vidéo, photographies. 11 octobre – 17 novembre 1

En s’associant avec le Frac des Pays de la Loire et la collection Artdelivery, l’association TWO POINTS a élaboré une exposition en résonance avec le projet de renouvellement urbain du quartier Bottière – Pin Sec, initié par la Ville de Nantes en 2010.

*LE PAVILLON est un lieu expérimental dédié aux Arts Visuels à l’initiative de l’association TWO POINTS, de la Direction de la Vie Associative et Jeunesse et de la Direction Générale à la Culture de la Ville de Nantes implanté sur le quartier Bottière Pin Sec, avec UN ESPACE DES PRATIQUES AMATEURS, UN ATELIER-RÉSIDENCE D’ARTISTES PORTEURS DU PROJET, UN ESPACE D’EXPOSITION ET DE RÉSIDENCES TEMPORAIRES, UN PÔLE RESSOURCE « ARTS VISUELS » avec un fonds de documentation et UN ESPACE PARTAGÉ avec les associations du quartier.

Avec les oeuvres de :

Juliette MISÉRÉRÉ Version 3 et Marie Jeanne HOFFNER Intérieur III (Chantier 2), collection artdelivery de l’école des beaux-arts nantes Saint-Nazaire et Lara ALMARCEGUI Buried House, 2013, oeuvre de la collection du Frac des Pays de la Loire.

Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes 147 route de Sainte-Luce Doulon – Bottière Nantes 44300 Loire-Atlantique