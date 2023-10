À VOIR #3 Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes Nantes, 10 octobre 2023 16:30, Nantes.

À VOIR #3 Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes Nantes 10 octobre – 18 novembre

Le Pavillon présente une sélection d’œuvres du Frac des Pays de la Loire et de la Collection Artdelivery de l’école des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire. 10 octobre – 18 novembre 1

Le Pavillon présente une séléctiond’œuvres du Frac des Pays de la Loire et de la Collection Artdelivery de l’école des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire. Avec les œuvres des artistes : Lara Almarcegui, Marie-Jeanne Hoffner et Juliette Miséréré. Et des éditions d’artistes.

TWO POINTS a élaboré un projet sur mesure pour les publics accueillis. Vidéo, photographies et livres sont réunis autour d’une réflexion commune : Comment l’art interroge la mémoire d’une architecture, d’un lieu, d’un espace de vie ?

*LE PAVILLON est un lieu expérimental dédié aux Arts Visuels à l’initiative de l’association TWO POINTS, de la Direction de la Vie Associative et Jeunesse et de la Direction Générale à la Culture de la Ville de Nantes implanté sur le quartier Bottière Pin Sec, avec UN ESPACE DES PRATIQUES AMATEURS, UN ATELIER-RÉSIDENCE D’ARTISTES PORTEURS DU PROJET, UN ESPACE D’EXPOSITION ET DE RÉSIDENCES TEMPORAIRES, UN PÔLE RESSOURCE « ARTS VISUELS » avec un fonds de documentation et UN ESPACE PARTAGÉ avec les associations du quartier.

*Le Fonds régional d’art contemporain ouvre ses portes en 1982, au début de la création des Fonds régionaux d’art contemporain. Fruit d’un partenariat original entre l’État et les Régions, les Frac sont créés pour permettre à l’art d’aujourd’hui d’être présent sur l’ensemble des territoires. Mis en place dans le cadre de la politique de décentralisation culturelle, les Frac constituent un outil innovant d’aménagement culturel du territoire. Au nombre de 23, ils œuvrent dans leur région, au développement de leurs missions essentielles : constituer une collection d’art contemporain, la diffuser sur le territoire au sein de structures partenaires, et faciliter la découverte des formes les plus actuelles de l’art.

*L’école des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire partage avec tous les habitants de Loire-Atlantique sa collection d’art contemporain, fondé en 1986 et constituée de près de 800 œuvres originales : œuvres uniques, éditions, estampes, peintures sur papier, photographies, vidéos… d’artistes français et étrangers, anciens étudiants des beaux-arts de Nantes et d’ailleurs… Pour emprunter une œuvre de la Collection, c’est simple, il suffit de réserver en ligne, les œuvres sont ensuite livrées à domicile.

Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes 147 route de Sainte-Luce Doulon – Bottière Nantes 44300 Loire-Atlantique