Iceberg Le Pavillon Maison de quartier Bottière, 13 mai 2022 15:00, Nantes. 13 mai – 4 juin Sur place entrée libre twopoints.contact@gmail.com Elève de l’atelier dessin gravure de l’association Two Points, Virginie Sebille expose les gravures réalisées lors de son passage en résidence au Pavillon Maison de quartier Bottière. Elève de l’atelier dessin gravure de l’association Two Points, Virginie Sebille expose les gravures réalisées lors de son passage en résidence au Pavillon Maison de quartier Bottière. Le Pavillon Maison de quartier Bottière 147 route de Sainte Luce 44300 Nantes 44300 Nantes Doulon – Bottière Loire-Atlantique vendredi 13 mai – 15h00 à 18h00

mercredi 18 mai – 15h00 à 19h00

jeudi 19 mai – 15h00 à 19h00

vendredi 20 mai – 15h00 à 19h00

samedi 21 mai – 15h00 à 19h00

mercredi 25 mai – 15h00 à 18h00

jeudi 26 mai – 15h00 à 18h00

vendredi 27 mai – 15h00 à 18h00

samedi 28 mai – 15h00 à 18h00

vendredi 3 juin – 15h00 à 18h00

samedi 4 juin – 15h00 à 18h00

