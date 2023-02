SUR – RÉEL, Raphaël Zamora le pavillon maison de quartier bottière 44 nantes, 15 mars 2023 15:00, Nantes.

Raphaël ZAMORA est peintre, il superpose les matières, il aime ce qui se joue à la surface du support. Les matières sont travaillées en constants allers et retours. « Ce qui se construit se détruit, et sans doute vice versa « , commente-t-il. L’essentiel étant que ce travail de la matière, huiles frottées ou ajoutées, réalisé sur des plaques de métal, construit des images en filigranes. Sous une apparence abstraite, se révèlent finalement des compositions de paysages figurés. L’originalité de ses compositions consiste en leurs tracés d’horizons. Lesquels, dans des formats verticaux, scindent les tableaux en un tiers vers le haut, et deux tiers vers le bas. Il travaille par séries qui se prolongent parallèlement sur des années. Raphaël ZAMORA envisage le temps de résidence comme un temps expérimental,durant lequel il développe toutes les pistes de réflexions sur le déploiement d’une série, tant au niveau des processus que des formes. Il veut rendre perceptible ce qui se cache dans le cheminement, dans la matrice d’un travail, que l’œuvre ne montre pas, et, qui donne à celui qui s’y plonge le plaisir d’une découverte et d’une intimité. Pour sa résidence au PAVILLON, Raphaël ZAMORA part à la rencontre des habitant.e.s du quartier BOTTIÈRE PIN SEC pour partager avec eux des temps photographiques qui servent de support à son travail de peinture.

Partager une intimité sociale, c’est partager un territoire dans des espaces définis par l’artiste et les habitant.e.s, c’est consentir à la rencontre de l’autre et c’est déjà dans cet espace que le travail du peintre commence.

le pavillon maison de quartier bottière 44 nantes 147 route de Sainte-Luce Doulon – Bottière Nantes 44300 Loire-Atlantique

