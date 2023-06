Bordure Le Pavillon Maison de quartier Bottière Nantes, 23 juin 2023 14:30, Nantes.

Bordure Le Pavillon Maison de quartier Bottière Nantes 23 juin – 29 juillet

Sur les mois de JUIN et JUILLET, Kelig Hayel propose des ateliers de broderie pour continuer le récit des bordures du quartier.

Chaque atelier de broderie invite le.la brodeur.euse à choisir et à réaliser le motif d’une plante, racine, feuille, pétale, fleur en suivant le tracé du motif ou en jouant avec les pleins et vides pour figurer le végétal.

Les broderies réalisées intègrent l’exposition participative BORDURE. A ce jour, une trentaine de personnes ont réalisé des broderies qui racontent une portion du paysage de la cité.

Le Pavillon Maison de quartier Bottière 147 route de Sainte Luce 44300 Nantes Doulon – Bottière Nantes 44300 Loire-Atlantique