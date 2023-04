MEL Le Pavillon Maison de quartier Bottière, 3 mai 2023 15:00, Nantes.

Le Pavillon présente la première exposition de MEL. A travers des planches de bandes dessinées, il fait le récit de ses expériences quotidiennes de la vie avec un humour joyeux et grinçant. 3 mai – 3 juin 1

Le Pavillon, espace éxpérimental dédié aux arts visuels est une initiative de l’association Two points soutenue par la direction vie associative et jeunesse et la direction générale à la culture de la Ville de Nantes. Installé dans le quartier prioritaire ville Bottière Pin-Sec, cet espace propose des ateliers de pratiques amateurs, des accueils d’artistes en résidence professionnels et amateurs et des expositions avec des partenaires institutionnels. Dans le cadre de la résidence amateur, Le Pavillon présente la première exposition de MEL. A travers des esquisses, croquis et planches de bandes dessinées, il fait le récit de ses expériences quotidiennes de la vie avec un humour joyeux et grinçant.

Le Pavillon Maison de quartier Bottière 147 route de Sainte Luce 44300 Nantes Doulon – Bottière Nantes 44300 Loire-Atlantique