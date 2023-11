Concert et Dj Set AFROLAB Le Lovecraft Nantes, 8 décembre 2023T 20:30, Nantes.

Concert et Dj Set AFROLAB Le Lovecraft Nantes Vendredi 8 décembre, 20h30

Concert et DJ set Vendredi 8 décembre, 20h30 1

https://fb.me/e/1pM6OY4Nj

AFROLAB, groupe d’afrobeat nantais, joue une musique métissée, fusionnant jazz, funk, soul et mandingue. Cet Afrobeat caméléon, teinté de diverses inspirations, follement rythmé, agrémenté de guitares entrelacées et de riffs soufflants puissants et mélodiques, saura te faire transpirer et t’essouffler comme jamais ! ✨

Sur scène, ses dix musiciens et sa chanteuse au flow ardant et à la voix voyageuse proposent des compositions originales et des textes engagés parsemés d’influences du grand Fela Kuti.

Un véritable laboratoire afro qui dévoile une identité forte avec sourires aux lèvres et pas de danse endiablés garantis

Le Lovecraft

VENDREDI 8 DEC

⌚ 20h30 – 01H30

Prix Libre – Prix Conscient 8€

New AfroBeat Style // New AfroBeat Vibes // New Way to Dance

_____________________

INFOS PRATIQUES :

Restauration

Bar craft

Une bonne ambiance et de la bonne musique

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

LE LOVECRAFT

Pensez à réserver au 02 28 49 98 55

32 Bis Rue Fouré, Nantes, France

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Comment venir ?

En Busway (ligne 4) – Arrêt Cité de Congrès

En Tramway (ligne 1) – Arrêt Duchesse Anne Château

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

⚠️ Le Lovecraft est un LIEU SAFE POUR TOUT LE MONDE ⚠️

(Nous ne tolérons aucun comportement sexiste, raciste, transphobe ou homophobe)

Nous sommes un lieu PET-FRIENDLY

(N’hésitez pas à venir avec vos animaux, nous sommes heureux de vous accueillir)

Le Lovecraft 32 bis rue fouré 44000 nantes Centre Ville Nantes 44000 Loire-Atlantique