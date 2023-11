Soirée scratch old school avec MAC FLY NEVERSLEEP Le Lovecraft Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

https://fb.me/e/2W2Skpi5Y Aujourd’hui, les scratchs old school ont quasiment disparu, c’est triste, non ? Eh bien, ça n’empêche pas à certains beatmakers de glisser quelques-uns sur leurs sons quand ils en ont l’occasion.

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’organiser une soirée comme cela … Soirée scratch old school new yorkais 90’s avec MAC FLY NEVERSLEEP

Du Zulu Nation, Invisibl Skratch Piklz, Masta Ace et Large professor… ça vous parle? Quand ? Vendredi 01 décembre

Heure ? À 21 H

Où ? Le Lovecraft Nantes

INFOS PRATIQUES :

Restauration (midi et soir)

Bar craft

Une bonne ambiance et de la bonne musique

LE LOVECRAFT

Pensez à réserver au 02 28 49 98 55

32 Bis Rue Fouré, Nantes, France

Comment venir ?

En Busway (ligne 4) – Arrêt Cité de Congrès

En Tramway (ligne 1) – Arrêt Duchesse Anne Château

⚠️ Le Lovecraft est un LIEU SAFE POUR TOUT LE MONDE ⚠️

(Nous ne tolérons aucun comportement sexiste, raciste, transphobe ou homophobe)

Nous sommes un lieu PET-FRIENDLY

Nous sommes un lieu PET-FRIENDLY

(N'hésitez pas à venir avec vos animaux, nous sommes heureux de vous accueillir)

