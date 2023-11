CONCERT DAMAGE DONE ET GRACEFUL Le Lovecraft Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes CONCERT DAMAGE DONE ET GRACEFUL Le Lovecraft Nantes, 25 novembre 2023T 19:00, Nantes. CONCERT DAMAGE DONE ET GRACEFUL Le Lovecraft Nantes Samedi 25 novembre, 19h00 Concert de Damage Done et Graceful Samedi 25 novembre, 19h00 1

https://fb.me/e/1qZTqGLh5 LE LOVECRAFT ET LE FEST. CULTURE BAR-BARS 2023

présentent DAMAGE DONE ET GRACEFUL EN CONCERT

Un festival qui promet de la bonne craft, une bonne ambiance et un concert de QUALITÉ Damage Done (Acoustique Folk Rock)

Damage Done est un groupe acoustique explorant un univers Folk/Rock teinté d’ambiances sombres

https://www.youtube.com/watch?v=MwpIGBSLEBY

https://www.youtube.com/watch?v=C9QSAnJdjAc Graceful (Rock Alternatif)

De la folie à la contemplation, de la brutalité au lyrisme, Graceful nous livre un langage à la fois simple et complexe

https://www.youtube.com/watch?v=cemq3jEs8P8

https://www.youtube.com/watch?v=EDxluYjsC4Y RDV le Samedi 25 Nov

Au Lovecraft – 32 Bis Rue Fouré, 44000 Nantes

À partir de 19h !

____________________________

INFOS PRATIQUES :

Restauration (midi et soir)

Bar Craft

Une bonne ambiance et de la bonne musique

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

LE LOVECRAFT

Pensez à réserver au 02 28 49 98 55

32 Bis Rue Fouré, Nantes, France

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Comment venir ?

En Busway (ligne 4) – Arrêt Cité de Congrès

En Tramway (ligne 1) – Arrêt Duchesse Anne Château

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

⚠️ Le Lovecraft est un LIEU SAFE POUR TOUT LE MONDE ⚠️

(Nous ne tolérons aucun comportement sexiste, raciste, transphobe ou homophobe)

Nous sommes un lieu PET-FRIENDLY

⚠️ Le Lovecraft est un LIEU SAFE POUR TOUT LE MONDE ⚠️

(Nous ne tolérons aucun comportement sexiste, raciste, transphobe ou homophobe)

Nous sommes un lieu PET-FRIENDLY

(N'hésitez pas à venir avec vos animaux, nous sommes heureux de vous accueillir)

