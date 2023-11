Soirée de Hip Hop avec IOKANAAN, PABLO L’ARCHITECHTE SONORE ET AKALMY Le Lovecraft Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Soirée de Hip Hop avec IOKANAAN, PABLO L’ARCHITECHTE SONORE ET AKALMY Le Lovecraft Nantes, 24 novembre 2023T 20:00, Nantes. Soirée de Hip Hop avec IOKANAAN, PABLO L’ARCHITECHTE SONORE ET AKALMY Le Lovecraft Nantes Vendredi 24 novembre, 20h00 Soirée de Hip Hop Vendredi 24 novembre, 20h00 1

https://fb.me/e/4V7ZR0i8R LE LOVECRAFT-NANTES ET FEST. CULTURE BAR-BARS

présentent une soirée de Hip Hop avec IOKANAAN, PABLO L’ARCHITECHTE SONORE ET AKALMY

Que vous soyez un simple curieux ou un amateur de hip-hop, ce rendez-vous immanquable vous fera sortir de votre lit … même s’il fait froid

IOKANAAN

Symphoniste verbalisable

https://www.youtube.com/watch?si=5ZrpA4X679iU8wGo…

https://www.youtube.com/watch?v=77hkjGWBQ_8

Pablo l’Architecte Sonore

Rap & beatmaking

https://www.youtube.com/watch?si=72jypvUGjC4PbTmj…

https://www.youtube.com/watch?v=QdVSgI6qu6M

Akalmy

Akalmy est un groupe de Hip Hop français originaire de Nantes formé par Trez, JM & Dj Sandro

https://www.youtube.com/watch?si=WEBKrglY7GMrCukq…

https://www.youtube.com/watch?v=57xjkjFWefI

RDV le 24 NOV

Au Lovecraft – Nantes

À 20 H

_______________________

INFOS PRATIQUES :

Restauration (midi et soir)

Bar Craft

Une bonne ambiance et de la bonne musique

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

LE LOVECRAFT

Pensez à réserver au 02 28 49 98 55

32 Bis Rue Fouré, Nantes, France

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Comment venir ?

En Busway (ligne 4) – Arrêt Cité de Congrès

En Tramway (ligne 1) – Arrêt Duchesse Anne Château

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

⚠️ Le Lovecraft est un LIEU SAFE POUR TOUT LE MONDE ⚠️

(Nous ne tolérons aucun comportement sexiste, raciste, transphobe ou homophobe)

Nous sommes un lieu PET-FRIENDLY

(N’hésitez pas à venir avec vos animaux, nous sommes heureux de vous accueillir) Le Lovecraft 32 bis rue fouré 44000 nantes Centre Ville Nantes 44000 Loire-Atlantique Détails Heure : 20:00 Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Le Lovecraft Adresse 32 bis rue fouré 44000 nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Le Lovecraft Nantes

Le Lovecraft Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/