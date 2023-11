Concert Birdstone et Birds of Nazca Le Lovecraft Nantes, 23 novembre 2023T 20:00, Nantes.

Crumble Fight présente :

Birdstone • Birds of Nazca

–Heavy-blues/Prog/Doom/Psych/Ritual-rock–

► BIRDSTONE (Heavy-blues/Prog/Ritual-rock, Fr) – autoprod

Birdstone est né d’une furieuse envie de fusionner la puissance spirituelle du Blues à la richesse musicale du Rock psychédélique. Au croisement des thèmes mythologiques, de l’ésotérisme et des simples passions humaines, l’univers du trio narre les combats intérieurs de l’Homme aussi bien que ses aspirations mystiques. En live, chaque concert est un rituel sauvage où spectateurs et musiciens luttent ensemble pour le salut de leur âme. Ce concert sera l’occasion de découvrir un set tout nouveau (pas en lien avec celui présenté à Monkey3) présentant les morceaux de leur 3e album à paraître !

♫ Audio >> https://birdstoneband.bandcamp.com/releases

■ Videoclip >> https://www.youtube.com/watch?v=B3dEGn8MgI4

■ Videoclip 2 >> https://www.youtube.com/watch?v=aF5xukBniP0

■ Videoclip 3 >> https://www.youtube.com/watch?v=-E788BbCwjI

✪ Live >> https://www.youtube.com/watch?v=-gngOIWpN6g

✪ Live 2 >> https://www.youtube.com/watch?v=hXVIWBJKO-M

► BIRDS OF NAZCA (Heavy-psych/Doom, Nantes)

Le duo Heavy-psych/Doom Birds of Nazca, a sorti son premier album en 2020 et l’a défendu dans une série de concerts tels que Ripple Fest France, West Stoner Sessions, Cyco Farmer Fest…

Les ambiances, parfois lourdes, souvent épaisses, aériennes mais toujours énergiques, sont une invitation à l’évasion vers des mondes imaginaires ou intérieurs dont seuls les auditeurs connaissent les chemins ! Birds of Nazca ont très récemment sorti en 2023 leur premier EP pour faire suite à leur album ! L’EP « Héliolite », qu’ils comptent bien défendre sur scène !

♫ Album >> https://birdsofnazca.bandcamp.com/

■ Videoclip >> https://www.youtube.com/watch?v=ieFNF9f4PvU

✪ Live session >> https://www.youtube.com/watch?v=na0V_M87bXU

✪ Live session 2 >> https://www.youtube.com/watch?v=m1kyur_Oi9g

Le Lovecraft

32 bis Rue Fouré

44000 Nantes

Ouverture Lovecraft – 17h

Billetterie – 19h00

Resto – Carte de tapas VG / Omni !

Billets en résa (prix libre) –

Sur place – Prix libre !

>> Pour info, ce concert est à prix libre, mais prix conscient (si tu donne 7€, on arrive à couvrir correctement les frais de la soirée). A bientôt en live ! ❤

⚡️ENJOY AMPLIFIED MUSIC WITH FUN, TOLERANCE (no sexism, racism, transphobic, homophobic behaviours allowed !), AND JOY !

