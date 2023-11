Soirée Kitsch and Frites Le Lovecraft Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

https://fb.me/e/1wVdGCGBV LE LOVECRAFT X FRITES FROM DESIRE

présentent La Soirée Kitsch and Frites Des frites, des frites, des frites, et une Pita Falafel à la sauce menthe, pesto et pickles miammm ! Vous trouverez cette Collab avec Frites From Desire TOUS LES MARDIS pendant 1 mois Aussi, ambiance musicale dansante des années 80’s et 90’s , et pendant l’événement des vidéos de MonsterTruck , NASCAR, Monté impossible et MotoBall seront projetés sur notre écran. Et prochainement …. MERCH de Frites From Desire Préparez votre tenue flashy, entretenez votre coupe mullet et venez affamés comme des belles bêtes Quand? Mardi 21 NOV

Heure? À partir de 19H

Où? Le Lovecraft Nantes

INFOS PRATIQUES :

Restauration (midi et soir)

Bar craft

Une bonne ambiance et de la bonne musique

LE LOVECRAFT

Pensez à réserver au 02 28 49 98 55

32 Bis Rue Fouré, Nantes, France

Comment venir ?

En Busway (ligne 4) – Arrêt Cité de Congrès

En Tramway (ligne 1) – Arrêt Duchesse Anne Château

⚠️ Le Lovecraft est un LIEU SAFE POUR TOUT LE MONDE ⚠️

(Nous ne tolérons aucun comportement sexiste, raciste, transphobe ou homophobe)

Nous sommes un lieu PET-FRIENDLY

Nous sommes un lieu PET-FRIENDLY

(N'hésitez pas à venir avec vos animaux, nous sommes heureux de vous accueillir)

