Nantes Alice et Moi LE FERRAILLEUR, 15 février 2024, NANTES. Alice et Moi LE FERRAILLEUR. Un spectacle à la date du 2024-02-15 à 20:30 (2024-02-14 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros. Decibels Productions (L-R-22-011929/L-R-22-011930) PRESENTE : ce concert Alice et Moi revient sur le devant de la scène avec un deuxième album « Photographie » qui sortira le 22 septembre 2023. La voix est nonchalante, le ton affirmé, et les musiques donnent envie de danser en rêve, et en réalité. Après son showcase & dj sets le 15 juin 2023 au Badaboum complet, retrouvez-là à la Cigale le 8 mars 2024 ! Votre billet est ici LE FERRAILLEUR NANTES HANGAR À BANANES,QUAI DES ANTILLES Loire-Atlantique 25.0

Détails Catégories d'Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu LE FERRAILLEUR Adresse HANGAR À BANANES,QUAI DES ANTILLES Ville NANTES Departement Loire-Atlantique latitude longitude 47.200773762175;-1.5732069017923695

