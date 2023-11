Sheldon + 1ère Partie LE FERRAILLEUR, 14 décembre 2023, NANTES.

Sheldon + 1ère Partie LE FERRAILLEUR. Un spectacle à la date du 2023-12-14 à 20:30 (2023-12-14 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

Krumpp Music, en accord avec Ovastand (L-D-21-3541 / 3542) présente ce concert Membre fondateur du collectif 75e Session, Sheldon en est aussi l’un des artistes emblématiques. Guitariste depuis l’enfance, il a grandi bercé par le jazz, le reggae et le rock. C’est à l’adolescence qu’il découvre le rap et qu’il décide d’en faire son principal moyen d’expression artistique en y mêlant ses influences avec amour et précision.Moins de 16 ans obligatoirement accompagné d’un parent/tuteur légal

Votre billet est ici

LE FERRAILLEUR NANTES HANGAR À BANANES,QUAI DES ANTILLES Loire-Atlantique

24.0

EUR24.0.

