7 WEEKS + UNGLORIOUS LE FERRAILLEUR, 24 novembre 2023, NANTES.

7 WEEKS + UNGLORIOUS LE FERRAILLEUR. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 20:00 (2023-11-24 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

7 WEEKS est un groupe de rock qui explore, leur recherche sonore ne s’embarrasse pas de codes et de modes. Leur nouvel album « Fade into Blurred Lines » (date de sortie le 13 octobre 2023) est un album qui parle de gueules cassées et de laissés pour compte. C’est l’album le plus personnel d’un groupe qui n’a rien à perdre et tout à exprimer. Fort d’un songwriting éprouvé, 7 WEEKS livre des disques aventureux depuis 2009 et écrit des morceaux organiques aux orchestrations singulières. Le groupe est son propre producteur auto-financé de 6 albums et 2 Eps qui les ont menés partout en Europe et au Royaume Uni.

LE FERRAILLEUR NANTES HANGAR À BANANES,QUAI DES ANTILLES Loire-Atlantique

