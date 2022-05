Journée de clôture – Festival Ciné Alter’Natif 2019 Le Dix Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Journée de clôture – Festival Ciné Alter’Natif 2019 Le Dix, 12 octobre 2019 14:00, Nantes. Samedi 12 octobre 2019, 14h00 Sur place Entrée libre l’après-midi, participation libre le soir https://lecollectifdudix.org/ Le Festival Ciné Alter’Natif vous invite à célébrer ses dix ans au service des cinémas autochtones le 12 octobre 2019 au DIX à Nantes ! Pour fêter ses 10 ans, outre l’habituelle soirée de clôture avec ses concerts et son célèbre bar convivial et solidaire, le Festival Ciné Alter’Natif vous invite à déambuler tout l’après-midi parmi des expos photos, des stands associatifs partenaires et des projections de films primés depuis 2009, mais aussi à découvrir différentes animations autour de la thématique des peuples autochtones qui raviront petits et grands. Venez nous rencontrer quand vous pouvez, quand vous le souhaitez, au gré des temps forts de la journée ! Le Dix 10 place des Garennes Nantes 44100 Nantes Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique samedi 12 octobre 2019 – 14h00 à 00h00

