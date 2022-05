Showcase Lady Stefane (chanson) + Malaad Roy (folk) [Salon du Bis] Le Café Rouge Mécanique Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Showcase Lady Stefane (chanson) + Malaad Roy (folk) [Salon du Bis] Le Café Rouge Mécanique, 23 janvier 2020 20:00, Nantes. Jeudi 23 janvier 2020, 20h00 Sur place Entrée libre contact@lamecanique-collectif.fr La Mécanique présente ses groupes en Showcase dans le cadre du Salon du Bis : Lady Stefane (chanson) et Malaad Roy (folk) Le collectif d’artistes la Mécanique présentera ses groupes en Showcase le jeudi 23 janvier dans le cadre du Salon du Bis à Nantes. Lady Stefane (chanson) et Malaad Roy (folk) au Café Rouge Mécanique à 20h (Entrée libre) Malaad Roy (folk) Malaad Roy est l’avatar folk du musicien Rennais Dany von Del Baüt, un projet dans lequel il cherche à créer des moments privilégiés au travers de compositions fragiles et introspectives. Sur scène, c’est sans apparat ni superflu que Malaad Roy se livre tel qu’il est et invite l’auditeur à faire de même. La guitare acoustique accompagne une voix singulière venue raconter des histoires tantôt réalistes, tantôt surréalistes mais toujours tournées vers les autres. Lady Stefane (chanson) Parce que les chansons sont aussi des histoires, celles de Lady Stefane nous parlent de l’humain et du monde, d’hier et d’aujourd’hui, questionnent, explorent. Ses mélodies aériennes et ciselées, d’une douceur orageuse, portent des mots qui évoquent l’ailleurs, réel ou fantasmé, et font se rencontrer folk, chanson française et musiques des quatre coins du globe. Sorti en 2017, son premier EP est une invitation au voyage où acoustique et électrique s’entremêlent, venant habiller d’élégance une poésie moderne et onirique. Le Café Rouge Mécanique 10 rue bon secours, nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique jeudi 23 janvier 2020 – 20h00 à 22h30

