VOICELESS & BOREAL L’AGRONAUTE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

VOICELESS & BOREAL L’AGRONAUTE, 27 novembre 2022 14:00, Nantes. Dimanche 27 novembre, 14h00 Sur place Entrée payante : 8€ https://ypl.me/oug

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 14h – 22h Première collaboration pour les deux collectifs que sont Voiceless et Boreal, jamais très loin les uns des autres autant derrière les platines que lorsqu’il s’agit de parcourir les heures à danser. Après plusieurs années à se côtoyer, l’idée de partager l’organisation d’un rassemblement se trouvait être la suite logique des événements. Qui plus est dans cette ferme urbaine qu’est l’Agronaute. C’est désormais chose faite, le premier meeting de la trilogie Voiceless/Boreal est annoncé et s’annonce pimenté… Au programme:

∞ Gabriel Ayela [Voiceless]

∞ Thomy [Voiceless]

∞ Killian & Matso [Boreal] ? 8€

? Billetterie : https://ypl.me/oug

? Sonorisation Combeuil – Funktion One

? L’Agronaute, Ancien MiN – Rue du Sénégal, 44200 Nantes

contact.voiceless@gmail.com (Voiceless)

boreal.nantes@gmail.com (Boreal) La direction et les organisateurs se réservent le droit d’entrée

Munissez-vous d’une carte d’identité L’AGRONAUTE 2 Rue du Sénégal, 44200 Nantes 44200 Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique

https://www.lagronaute.fr/ Des boissons chaudes, des bières, des vins, des cocktails, des boissons sans alcool… Pour satisfaire vos papilles, nous travaillons avec les meilleurs brasseries, vignerons, vigneronnes… dimanche 27 novembre – 14h00 à 22h00

Détails Heure : 14:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu L'AGRONAUTE Adresse 2 Rue du Sénégal, 44200 Nantes Ville Nantes lieuville L'AGRONAUTE Nantes Departement Loire-Atlantique

L'AGRONAUTE Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

VOICELESS & BOREAL L’AGRONAUTE 2022-11-27 was last modified: by VOICELESS & BOREAL L’AGRONAUTE L'AGRONAUTE 27 novembre 2022 14:00 L'Agronaute Nantes Nantes bar-bars

Nantes Loire-Atlantique