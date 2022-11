SACCAGE L’AGRONAUTE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 ⛓️???????⛓️

19H-02H Célébrons les breaks décalés et les basses fréquences dans un univers visuel déchainé

Au programme : Dubstep, Jungle, Drum’n’Bass, Dub hypnotique, Rythmique Dancehall

Basses retentissantes sur sound system artisanal

Nuit enchainée aux vibrations intenses

Invitation à la rencontre des corps et cœurs dans le respect de chacun.e

Saccage est :

?ANTI FASCISTES- ANTI RACISTES – ANTI SEXISTES?

et contre toutes autres formes de discriminations, c’est une soirée radicalement bienveillante. ⛓️???? ??⛓️

LINEUP

●︎ https://www.facebook.com/TENGUSOUND

TOUTAFE

●︎ https://www.facebook.com/toutafedj

SHAKTI

●︎ https://www.facebook.com/Shaktipowa ⛓️?????⛓️

VISUALS BY TENGU SOUND

TENGU SOUND SYSTEM

● https://www.facebook.com/TENGUSOUND
INFOS PRATIQUES

●︎ Happy Hour 19h-21h

●︎ Préventes :

https://www.helloasso.com/…/ass…/evenements/saccage-1…

●︎ Nourriture :

[Grilled cheese BIO]

(ocal/végétarien

Poignée d’emmental fondu sur une garniture de légumes de saison lactofermentés by « LIMOUNE » entre deux tranches épaisses d’une focaccia nantaise de « La Maison Arlot Cheng ». ⛓️?????⛓️

●︎ 2 rue du Sénégal, sur l’Île de Nantes dans l’ancien M. I. N.

●︎ Bus : ligne 5 jusqu’à l’arrêt Hangar à bananes (gratuit le week-end)

●︎ Bicloo : Hangar à bananes

●︎ Parking : Quai Wilson

●︎ Depuis Quai Wilson/Hangar à bananes environ 10min de marche L’AGRONAUTE 2 Rue du Sénégal, 44200 Nantes 44200 Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique

https://www.lagronaute.fr/ Des boissons chaudes, des bières, des vins, des cocktails, des boissons sans alcool… Pour satisfaire vos papilles, nous travaillons avec les meilleurs brasseries, vignerons, vigneronnes… samedi 26 novembre – 19h00 à 22h00

