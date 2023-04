FESTIVAL DES 48H DE L’AGRICULTURE URBAINE | Nantes L’Agronaute, 29 avril 2023 10:00, Nantes.

https://www.les48h.com/nantes

7ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DE L’AGRICULTURE URBAINE & DE L’ALIMENTATION DURABLE

29 & 30 AVRIL 2023

Plus de 80 animations gratuites

dans TOUTE LA MÉTROPOLE NANTAISE

▽ PROGRAMME ▽

Ateliers participatifs

Visites de fermes et de jardins partagés

Tables-rondes et conférences

Balades

Ciné-débats

Festin participatif : https://fb.me/e/17iARAh88

Forum professionnel : https://fb.me/e/16yURW3aY

Végéparade : carnaval végétal : https://fb.me/e/Ks2xyzQH

Spectacles et Concerts

Découvrez l’ensemble des lieux et animations du festival sur le site internet : https://www.les48h.com/nantes

Embarquez à la découverte des initiatives locales qui offrent de nouveaux horizons pour cultiver et s’alimenter durablement en milieu (péri)urbain.

Les 48h de l’agriculture urbaine c’est le festival national des acteurs œuvrant à la transition agricole et alimentaire des villes.

Le temps d’un week-end populaire et festif, venez à la rencontre des citoyen.nes et professionnel.les agissant sur notre territoire.

Puisque nous sommes convaincu.e.s que les solutions locales peuvent faire bouger les lignes au global, chausses tes plus belles bottes et rejoins le mouvement !

Un festival organisé par Nantes Ville Comestible et La SAUGE

L’Agronaute 2 rue du sénégal Nantes Île de Nantes Nantes 44200 Loire-Atlantique