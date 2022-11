DJ SET // MODULAIRE LA TRINQUETTE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

DJ SET // MODULAIRE LA TRINQUETTE, 25 novembre 2022 21:00, Nantes. Vendredi 25 novembre, 21h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Joyeux collectif regroupé autour de tous les styles de musiques électroniques, modulaire promeut cet éclectisme sans prise de tête sur la radio nantaise Prun’ depuis 2018. Cette addiction musicale les oblige à ne pas s’éloigner à plus de 500m de platines, et cette bande d’amateurs éclairés chatouille donc régulièrement les oreilles dans des lieux plus ou moins insolites, de Nantes ou d’ailleurs… LA TRINQUETTE 3 Quai de la Fosse, 44000 Nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique vendredi 25 novembre – 21h00 à 23h59

