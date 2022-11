DERNIER BAISER LA TRINQUETTE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

DERNIER BAISER LA TRINQUETTE, 25 novembre 2022 19:30, Nantes. Vendredi 25 novembre, 19h30 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Dernier Baiser, jeune duo nantais qui se ballade entre la pop, l’électro et la chanson française. Une guitare électrique, un clavier et un premier EP « Quand même je sors mais » sorti août 2022 ! LA TRINQUETTE 3 Quai de la Fosse, 44000 Nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique vendredi 25 novembre – 19h30 à 20h30

Détails Heure : 19:30 - 20:30 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu LA TRINQUETTE Adresse 3 Quai de la Fosse, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville LA TRINQUETTE Nantes Departement Loire-Atlantique

LA TRINQUETTE Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

DERNIER BAISER LA TRINQUETTE 2022-11-25 was last modified: by DERNIER BAISER LA TRINQUETTE LA TRINQUETTE 25 novembre 2022 19:30 LA TRINQUETTE Nantes Nantes bar-bars

Nantes Loire-Atlantique