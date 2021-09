Nantes La Mutualité Loire-Atlantique, Nantes ATELIER THEATRE ADULTES La Mutualité Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

ATELIER THEATRE ADULTES La Mutualité, 16 septembre 2021 20:15, Nantes. 16 septembre 2021 – 27 janvier 2022, les jeudis Sur place Sur inscription (390 euros/an, tarif réduit) 0663150841 (Re)découvrir le plaisir du jeu. Vous souhaitez vous essayer au théâtre ?

Vous voulez vous (ré)initier au jeu dramatique, au sein d’un groupe dynamique, convivial et surmotivé ??

Notre atelier est certainement fait pour vous !!!

Toutes les infos sont ici https://bit.ly/3jR9o84

Séance chaque jeudi, de 20h15 à 22h45, salle polyvalente de la Mutualité (Chantenay)

Au moins deux représentations d’un texte contemporain en juin Séances d’essai les 16 et 23 septembre 2021 : n’hésitez à prendre contact avec nous pour plus d’infos.

https://www.facebook.com/letheatrede La Mutualité 2 rue de la Mutualité 44100 Nantes 44100 Nantes Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique jeudi 16 septembre – 20h15 à 22h30

jeudi 23 septembre – 20h00 à 20h30

jeudi 30 septembre – 20h00 à 20h30

jeudi 7 octobre – 20h00 à 20h30

jeudi 14 octobre – 20h15 à 22h30

jeudi 21 octobre – 20h15 à 22h30

jeudi 28 octobre – 20h15 à 22h30

jeudi 4 novembre – 20h15 à 22h30

jeudi 11 novembre – 20h15 à 22h30

jeudi 18 novembre – 20h15 à 22h30

jeudi 25 novembre – 20h15 à 22h30

jeudi 2 décembre – 20h15 à 22h30

jeudi 9 décembre – 20h15 à 22h30

jeudi 16 décembre – 20h15 à 22h30

jeudi 23 décembre – 20h15 à 22h30

jeudi 30 décembre – 20h15 à 22h30

jeudi 6 janvier 2022 – 20h15 à 22h30

jeudi 13 janvier 2022 – 20h15 à 22h30

jeudi 20 janvier 2022 – 20h15 à 22h30

jeudi 27 janvier 2022 – 20h15 à 22h30

