Ciné-concert « Vingt Mille Lieues sous les mers » avec Matthias Hirth La Locomotive Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Vendredi 19 janvier, 20h00

Début : 2024-01-19 20:00

Fin : 2024-01-19 23:00

Le CCFA, l'association ARTicule Nantes et Nantes Université vous présentent à l'occasion de la Journée franco-allemande 2024 un ciné-concert avec la musique de Matthias Hirth.

https://www.helloasso.com/associations/articule/evenements/cine-concert-vingt-mille-lieues-sous-les-mers-avec-matthias-hirth

À l’occasion de la Journée franco-allemande 2024, nous vous invitons à découvrir le film basé sur l’œuvre de l’un des Nantais les plus connus à la Maison de quartier Erdre-Batignolles La Locomotive. La musique est créée et sera jouée par le musicien allemand Matthias Hirth qui viendra en France pour un ciné-concert unique.

Film muet de 1916, le film Vingt Mille Lieues sous les mers, ou 20,000 Leagues Under The Sea dans sa version originale, est une adaptation libre du roman éponyme de Jules Verne, paru en 1870.

Nous vous invitons à rencontrer l’équipe d’organisation, prendre un verre de l’amitié et déguster des spécialités allemandes à 19h

La soirée est gratuite est ouverte à toutes et à tous !

La Locomotive Maison de Quartier Erdre-Batignolles 109 Av. de la Gare de Saint-Joseph, Nantes Nantes Erdre Nantes 44300 Loire-Atlantique