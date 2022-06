Nantes la grise, tome 3 Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Nantes la grise, tome 3 Médiathèque Espace Jacques Demy, 17 septembre 2022, Nantes. 2022-09-17

Horaire : 15:00

Gratuit : oui Par Alain Croix, historien et Frank Renaud, directeur de la revue Place publique, dans le cadre des Journées du patrimoine Dessinateur, peintre, affichiste, militant, Jules Grandjouan avait consacré deux ouvrages à sa ville natale, Nantes la grise (1899) et Nantes la grise : ses vingt-huit ponts (1923). Le projet d’un troisième volume, dont seules quelques rares planches ont été publiées, est conservé dans les fonds patrimoniaux de la Bibliothèque municipale. L’historien Alain Croix s’en est emparé en contextualisant et en commentant planches et textes, un travail publié dans la revue Place publique, qu’il présente ici. Médiathèque Espace Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr

