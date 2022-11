ZALIO LA FEE VERTE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

ZALIO LA FEE VERTE, 26 novembre 2022 20:00, Nantes. Samedi 26 novembre, 20h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Initialement bricoleur de son sur machines, ZALIO a dédié ses nuits à la création de lives après avoir été nourri au biberon par la Goa Trance du BOOM Festival dès 2012. Puis, il commença à devenir sérieusement atteint de trouble du diggeur : une affection qu’il soigne aujourd’hui au sein de Radio DY10 en confiant les platines à d’autres mordu.e.s de kicks bien serrés, d’exotisme et de mélodies instrumentales dans l’émission Rave System. Fan de techno rave mélodieuse des années 90 et grand adepte de breaks et de micro-house, ZALIO s’entourera de guests triés sur le volet pour un DJ set de Bar-Bars ! LA FEE VERTE 2 place de l’Ecluse, 44000 Nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique samedi 26 novembre – 20h00 à 23h59

Détails Heure : 20:00 - 23:59 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu LA FEE VERTE Adresse 2 place de l'Ecluse, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville LA FEE VERTE Nantes Departement Loire-Atlantique

LA FEE VERTE Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

ZALIO LA FEE VERTE 2022-11-26 was last modified: by ZALIO LA FEE VERTE LA FEE VERTE 26 novembre 2022 20:00 LA FEE VERTE Nantes Nantes bar-bars

Nantes Loire-Atlantique