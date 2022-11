ODJO LA FEE VERTE, 24 novembre 2022 20:45, Nantes.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

Le groupe ODJO saura vous emporter grâce à sa musique vivante, improvisée et pleine d’énergie, influencée par le swing manouche, les musiques latines et les musiques de l’Est. Le répertoire navigue entre des compositions originales et des standards réinterprétés par les six musicien.nes tout en souplesse. ODJO rassemble le public autour de thèmes colorés et de rythmes cadencés, et provoque les déhanchés des plus sages comme les danses endiablées des plus téméraires !

LA FEE VERTE 2 place de l’Ecluse, 44000 Nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

jeudi 24 novembre – 20h45 à 23h00