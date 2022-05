24H pour l’Emploi et la Formation – Nantes 2020 La Cité des Congrès de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

24H pour l’Emploi et la Formation – Nantes 2020 La Cité des Congrès de Nantes, 15 septembre 2020 09:30, Nantes. Mardi 15 septembre 2020, 09h30, 14h00 Sur place Inscription obligatoire https://24h-emploi-formation.com/ Plus de 500 postes à pourvoir à la Cité de Congrès de Nantes le mardi 15 septembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 – Inscription obligatoire sur www.24h-emploi-formation.fr http://www.24h-emploi-formation.come fois, le 15 septembre 2020 à la Cité des Congrès, les 24 Heures pour l’Emploi et la Formation. Un événement déjà existant sur une quinzaine de villes, et qui veut faciliter la rencontre entre candidats et recruteurs. Sur place, une cinquantaine d’entreprises et centres de formation de la région seront présents pour rencontrer les candidats. De très nombreux secteurs d’activité (santé, restauration, commerce, grande distribution, informatique, négoce, logistique, sécurité, etc.) seront représentés le jour J.

Au total, plus de 500 postes seront à pourvoir, tous contrats confondus : CDI, CDD, stage, alternance… Les 24 Heures pour l’Emploi et la Formation s’adressent à tous ceux qui souhaitent ouvrir leur horizon professionnel : demandeurs d’emploi, salariés à l’écoute de nouvelles opportunités, étudiants, adultes à la recherche d’une formation… Pour se préparer au mieux à ce salon de recrutement, il est indispensable de mettre à jour son CV ! Toutes les informations (liste des exposants, des postes à pourvoir, les infos pratiques et les inscriptions) seront en ligne sur le site internet de l’événement. Inscription obligatoire : www.24h-emploi-formation.com. Les 24 Heures pour l’Emploi et la Formation – mardi 15 septembre 2020 – Cité des Congrès – 9h30/12h30 puis 14h/17h30 – Entrée Gratuite – Inscription Obligatoire. La Cité des Congrès de Nantes 5, rue de Valmy 44000 nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique mardi 15 septembre 2020 – 09h30 à 12h30

La Cité des Congrès de Nantes
Adresse 5, rue de Valmy 44000 nantes
Ville Nantes

