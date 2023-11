Pascale Daumer – Laissons les Con(s)voler (Tournée) LA CIE DU CAFE-THEATRE-PETITE SALLE, 8 mars 2024, NANTES.

LA COMPAGNIE CAFE THEATRE (L-R-2022-012782) PRESENTE CE SPECTACLE Marions-les ! Marions-les…avant qu’ils ne changent d’avis! Quand le plus beau jour de sa vie se transforme en plus beau fiasco nuptial, seul le rire est à la noce. Entre cougar, artiste raté, ivrogne, sénile, dépressif et beaucoup d’autres personnages déjantés, vous ferez connaissance avec ces invités dont seule la folie est contagieuse. Mais après tout, un mariage raté c’est toujours mieux qu’un enterrement réussi ! Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 40 89 65 01 Pascale DAUMER

LA CIE DU CAFE-THEATRE-PETITE SALLE NANTES 6 rue des Carmélites Loire-Atlantique

