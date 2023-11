Quentin Ratieuville – Toujours Debout – Tournée LA CIE DU CAFE-THEATRE-PETITE SALLE, 14 décembre 2023, NANTES.

Quentin Ratieuville – Toujours Debout – Tournée LA CIE DU CAFE-THEATRE-PETITE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-12-14 à 21:00 (2023-12-14 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

LA COMPAGNIE CAFE THEATRE (L-R-2022-012782) PRESENTE CE SPECTACLE “Quand je suis sur scène je ne pense plus à ma maladie, je ne pense plus à mes douleurs. Je suis quelqu’un d’autre” Quentin, jeune humoriste de 18 ans, en a pas mal chié dans sa vie… Avec un humour tranchant et piquant à souhait, il vous racontera sa vie, ses galères, ses opérations, son vécu avec les filles et bien plus encore ! Un adulte dans un corps d’ado n’est pas très facile à vivre ! Mais il est : toujours debout ! Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 40 89 65 01 Quentin Ratieuville – Toujours Debout

Votre billet est ici

LA CIE DU CAFE-THEATRE-PETITE SALLE NANTES 6 rue des Carmélites Loire-Atlantique

24.0

EUR24.0.

