Morgane Delamare – So cliché!

23 novembre 2023, 21:00
NANTES

Tarif : 24.0 euros.

Laissez vous éclabousser par la joie de vivre et la bienveillance de Morgane. Dans un monde de clichés et de préjugés, il est parfois difficile d'avancer sans se blesser. Morgane propose de décortiquer ces "à priori" qui nous heurtent et nous choquent. Dans son premier spectacle, elle nous prouve qu'il suffit juste d'en rire parce que finalement les mots sont juste ce qu'on en fait. À travers son univers fantasmagorique où l'on croise des personnages tous aussi loufoques les uns que les autres, Morgane nous transporte au gré de sa bonne humeur. Les banalités et la morosité n'ont pas de place pour elle. Seule la douceur des éclats de rire compte.

Durée 1h15 – Spectacle à partir de 12 ans.

Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 40 89 65 01

LA CIE DU CAFE-THEATRE-PETITE SALLE
6 rue des Carmélites
Loire-Atlantique

