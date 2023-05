Cab Cab – Spatule LA CIE DU CAFE-THEATRE-PETITE SALLE, 4 mai 2023, NANTES.

Cab Cab – Spatule LA CIE DU CAFE-THEATRE-PETITE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-05-04 à 19:00 (2023-05-04 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

LA COMPAGNIE CAFE THEATRE (L-R-2022-012782) présente : ce spectacle. Cab Cab a commencé par les concours d’éloquence, puis a continué par des cours de café-théâtre avant de totalement se concentrer sur le stand up. Si vous ne la connaissez pas, laissez-vous porter par son univers rythmé et sa passion pour les comportements humains. Elle jongle avec intelligence entre des personnages bruts et cossus dans une folie bourrée de sincérité. Réservations PMR : 02 40 89 65 01 Cab Cab – Spatule

LA CIE DU CAFE-THEATRE-PETITE SALLE NANTES 6 rue des Carmélites Loire-Atlantique

