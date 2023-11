Snow, un Noël de Chien LA CIE DU CAFE-THEATRE-GRANDE SALLE, 23 décembre 2023, NANTES.

Snow, un Noël de Chien LA CIE DU CAFE-THEATRE-GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-12-23 à 11:00 (2023-12-23 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

LA COMPAGNIE DU CAFE THEATRE (L-R-2022-012782) PRESENTE ce spectacle C’est la veille de Noël et Snow le petit chien du Père Noël a disparu ! Sans ses pouvoirs magiques pour faire voler les rennes, impossible de faire la distribution des cadeaux ! Grenadine, la cheffe lutine, et son acolyte Potiron ont 24h pour le retrouver. A travers ce voyage fantastique, venez assister à une aventure féerique qui raconte les traditions de Noël. Un spectacle musical interactif pour accueillir l’esprit de Noël. Durée : 50 minutes. Auteure et metteure en scène : Elza Pontonnier Artiste : Krystel Garcia Tarif jeune : moins de 18 ansRéservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 40 89 65 01 Snow, un Noël de Chien

Votre billet est ici

LA CIE DU CAFE-THEATRE-GRANDE SALLE NANTES 6 RUE DES CARMELITES Loire-Atlantique

