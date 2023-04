François Martinez Menteur? LA CIE DU CAFE-THEATRE-GRANDE SALLE, 10 octobre 2023, NANTES.

François Martinez Menteur? LA CIE DU CAFE-THEATRE-GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-10-10 à 20:30 (2023-10-10 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

LA COMPAGNIE DU CAFE THEATRE (1029658) PRESENTE CE SPECTACLE Les magiciens ont-ils vraiment des pouvoirs ? Oubliez les tours de cartes de Tonton Jeannot, les assistantes en maillot de bain et les lapins ! Avec François Martinez la magie devient drôle, moderne et opère à quelques centimètres de vous et parfois même… dans vos mains ! Un DVD aux pouvoirs magiques ; un tour où les cartes passent à la broyeuse et au chalumeau ; un Coca qui obéit au doigt et à l’oeil ; des prédictions qui volent au-dessus du public… Aucun doute, il a des pouvoirs… Ou alors, c’est un sacré menteur ! Après “Harry Potter et moi” nommé spectacle magique 2016, François Martinez revient avec un nouveau show magique et enchaîne les exploits les plus improbables. Telerama ne s’y est d’ailleurs pas trompé en accordant 2T à ce spectacle et consacrant une page « tête d’affiche » à François. Auteur: Jocelyn FLIPO Mise en scène: Alexandra BIALY Artiste : François MARTINEZ Collaboration magie : Yves DOUMERGUE Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 40 89 65 01 François Martinez

LA CIE DU CAFE-THEATRE-GRANDE SALLE NANTES 6 RUE DES CARMELITES Loire-Atlantique

24.0

EUR24.0.

