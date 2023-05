Les Polysonantes Divaguent LA CIE DU CAFE-THEATRE-GRANDE SALLE, 30 mai 2023, NANTES.

Les Polysonantes Divaguent LA CIE DU CAFE-THEATRE-GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-05-30 à 20:30 (2023-05-30 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

LA COMPAGNIE CAFE THEATRE (L-R-2022-012782) présente : ce spectacle. « Les PolySoNantes DIVAguent », un spectacle musical à la Compagnie du Café-Théâtre ! Mister FLO, metteur en sceÌne aÌ l’aura internationale, a deìcideì de reìunir pour son nouveau projet musical, trois divas lyriques au caracteÌre bien trempeì, aÌ l’esprit vif, aÌ la glotte affu?teìe et aÌ l’ego surdimensionneì. Trois divas, respectivement, Alice, Carmina & Eva, qui ont berceì toute sa jeunesse, et qui, au terme d’une carrieÌre bien remplie, vont devoir cohabiter dans ce nouveau spectacle ! Avec la compliciteì du public, ces trois divas rivalisent d’adresse. Qu’il s’agisse des vocalises eìbouriffantes, des danses millimeìtreìes, et de l’humour incisif, elles nous offrent une brillante deìmonstration de leurs multiples talents ! Concert-Spectacle creìeì aÌ Nantes en 2021. Mise en sceÌne : Florent Longeìpeì (co-auteur et metteur en sceÌne des spectacles de l’humoriste et chroniqueuse Eìlodie Poux) Mise en lumieÌre : Marc Gagnerot Arrangements musicaux : Nathalie Fabre Choreìgraphies : Les PolySoNantes Musique, chant & humour accessoirisé. Réservations PMR : 02 40 89 65 01 Les Polysonantes Divaguent

LA CIE DU CAFE-THEATRE-GRANDE SALLE NANTES 6 RUE DES CARMELITES Loire-Atlantique

