Nantes Les Apollons – Et Si C’était Vrai…? LA CIE DU CAFE-THEATRE-GRANDE SALLE, 4 mai 2023, NANTES. Les Apollons – Et Si C’était Vrai…? LA CIE DU CAFE-THEATRE-GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-05-04 à 20:30 (2023-04-27 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros. LA COMPAGNIE CAFE THEATRE (L.1029658) présente : ce spectacle. Les Apollons, « Et si c’était Vrai ! » à venir découvrir à Nantes ! Vous pensez simplement venir voir un spectacle comme les autres mais vous n’imaginez pas un seul instant ouÌ vous mettez les pieds … Bienvenue au Paradis ! Vous avez bien entendu : votre dernier voyage se fera sous le signe de l’humour, accompagneì par ces deux ho?tes totalement deìlirants, dro?les et attachants. Ils vous feront aimer la vie dans cet au-delaÌ fantasque et burlesque. Alors venez pousser les portes du paradis en leur compagnie et preìparez-vous aÌ mourir … de rire ! Réservations PMR : 02 40 89 65 01 Les Apollons Votre billet est ici LA CIE DU CAFE-THEATRE-GRANDE SALLE NANTES 6 RUE DES CARMELITES Loire-Atlantique 24.0

