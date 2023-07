Camp climat Ouest ITEP de la papotière Nantes, 24 août 2023 08:00, Nantes.

Le Camp Climat revient à Nantes pour une édition 2023 ! 4 jours de formation aux techniques de la mobilisation climat co-organisé par Alternatiba Nantes et Alternatiba Rennes 24 – 27 août 1

https://noe-app.io/camp-climat-ouest-2023/welcome

– Tu as envie d’agir face à l’urgence climatique, mais tu ne sais pas par où commencer ?

– Tu souhaites en apprendre plus sur les futurs temps forts du mouvement climatique et social ?

– Tu aimerais t’informer sur les luttes qui se tiennent proches de chez toi ?

– Ou peut-être, souhaites-tu simplement rencontrer les acteur.rice.s du mouvement, discuter et partager de bons moments qui te reboosteront pour une nouvelle année de militantisme ?

Dans tous les cas, le Camp Climat est exactement ce qu’il te faut !

Mais c’est quoi un Camp Climat ?

– 4 jours de formation aux techniques de la mobilisation climat : enjeux environnementaux et sociaux, action non-violente, mobilisation citoyenne…

– Une programmation diversifiée avec des concerts, des jeux, des conférences…

– Des moments conviviaux

– De supers rencontres

– Un événement inclusif à prix libre et conscient

En plus, pour cette édition 2023, le Camp Climat est co-organisé par Alternatiba Nantes et Alternatiba Rennes !

Dates : Du 24 au 27 août 2023

Lieu : L’ITEP de la Papotière, quartier Doulon, à Nantes

ITEP de la papotière 56 Rue de la Papotière, 44300 Nantes Doulon – Bottière Nantes 44300 Loire-Atlantique