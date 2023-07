Escape game extérieur gratuit en plein coeur de Nantes Nantes, île Feydeau Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Escape game extérieur gratuit en plein coeur de Nantes Nantes, île Feydeau Nantes, 17 septembre 2023, Nantes. Escape game extérieur gratuit en plein coeur de Nantes Dimanche 17 septembre, 12h00 Nantes, île Feydeau Durée 1h00-1H30 environ. Seul ou en équipe. Nous vous conseillons tout de même par équipe de 2 à 4 joueurs. Rendez-vous devant le QG de La Ligue des Gentlemen et adressez-vous à un agent superviseur à l’accueil pour obtenir le carnet de jeu. Afin de mettre en avant l’histoire et le patrimoine de Nantes ‘La Ligue des Gentlemen escape game’ s’est associée au Collectif Île Feydeau, pour vous proposer un jeu d’enquête exclusif à réaliser en famille ou entre amis. Observation, réflexion, mécanisme, fun seront au rendez-vous de cette 4ème édition de notre escape game extérieur spécial « Journée du Patrimoine ».

Cette année une enquête mettant à l’honneur une femme remarquable de Nantes vous attend : la cantatrice Geneviève Vix. Celle-ci à besoin de vous pour élucider le mystère de la menace reçu lors de son bal.

Seul ou en équipe (nous vous conseillons tout de même par équipe de 2 à 4 joueurs), venez relever le défi de cette mission et découvrir l’île Feydeau sous un angle nouveau. Nantes, île Feydeau 8 quai Turenne, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

