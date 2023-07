Ile Feydeau : 1 Hall 1 Artiste Nantes, île Feydeau Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Ile Feydeau : 1 Hall 1 Artiste Nantes, île Feydeau Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. Ile Feydeau : 1 Hall 1 Artiste 16 et 17 septembre Nantes, île Feydeau Entrée libre Nous vous invitons à venir visiter l’île Feydeau librement, de découvrir les bâtiments ouverts au public, si différents les uns des autres, où de très nombreux artistes exposent leur travail. Dans tout le quartier Escape Game Feydeau (dimanche) : les détails sont ici. Square Daviais Des jeux pour les petits et les grands samedi et dimanche : les détails sont ici. 8 quai Turenne Brocante « Lu et approuvé» (samedi + dimanche) : Retrouvez plus de détails ici.

Retrouvez plus de détails ici. Dans l’herbe devant, un jeu pour les petits le samedi : plus de détails ici. 09 et 09 bis quai Turenne Concerts (samedi + dimanche) – De multiples concerts vous seront proposés dans cette cour magnifique. Tous les détails sont ici.

De multiples concerts vous seront proposés dans cette cour magnifique. Tous les détails sont ici. Marion Peeters (samedi + dimanche) – Illustratrice textile, Marion Peeters présentera des tentures murales et toiles transat sur linge ancien (drap métis). Thèmes autour de la nature (végétal, paysages…) 10 quai Turenne / 13 rue Kervégan Philippe Péaud (dimanche)

Artiste peintre et conteur nantais (Paroles de Marmite), Philippe Péaud, issu des Ateliers de la Gobinière pour l’activité de la peinture, aime tout particulièrement peindre des visages aux expressions bien marquées. Lila Bensebaa (samedi et dimanche)

Diplômée d’Art plastique de l’École Nationale Supérieure d’Art de la Villa Arson à Nice, Lila Bensebaa présente des œuvres liées aux discriminations au travail et au monde médical, à l’audisme. Lila est sourde de naissance et pratique la langue française des signes. Monique Madic (samedi et dimanche)

Traversée par la lumière, immergée dans la nature ligérienne, Monique Madic cherche à capter dans ses toiles, l’instant, l’inattendu, les pigments naturels sont ses « outils ». Alain Gremillet (samedi et dimanche)

Originaire de Nancy, autodidacte, Alain Gremillet utilise de la peinture acrylique sur toile de lin pour réaliser de l’art abstrait. Alain a commencé à peindre en 2015 dans son salon. Ses inspirations sont la terre, la vie, la société, il les traduit et les exprime sur ses toiles. Anaïs Frébeau (samedi et dimanche)

Peintre collagiste nantaise, Anaïs Frébeau est à la recherche de l’équilibre parfait entre matières, couleurs et minimalisme. 11bis quai Turenne 17 rue Kervégan Sylvia Pires Da Rocha (samedi et dimanche)

Artistique plasticienne, Sylvia Pires Da Rocha pratique la sculpture sociale à travers des installations, des performances, des collages urbains, des sculptures d’invitations… Collectif Kervegang (samedi et dimanche)

Des œuvres réalisées par le collectif Kervegang, artistes habitant sur l’Île Feydeau, ont été disséminées un peu partout sur l’Île. 11 allée Duguay Trouin / 20 rue Kervégan Pascal Delmas (samedi et dimanche)

Artiste sculpteur, Pascal Delmas réalise des œuvres ou l’expression et la tension sont mises en avant. Les corps et les visages expriment les tourments de la vie. Denis Thebaudeau (dimanche)

Sculpteur figuratif. Denis Thebaudeau travaille en modelage et en taille directe. Il réalise lui-même ses bronzes. Ses thèmes favoris sont les visages, les nus et les animaux. Bertrand Vuigner (dimanche)

Sculpteur et peintre, Bertrand Vuigner réalise des statuettes et des bustes en terre cuite, dans une forme d’expression naturelle et vivante. Corentine Dupin (samedi et dimanche)

Élève en STD2A à la Joliverie, Corentine Dupin expose son travail de sculpture. 12 allée Duguay Trouin / 22 rue Kervégan Elizaveta Vodyanova et Olivier Bardoul (samedi et dimanche)

Artiste peintre expressionniste et figurative, Elizaveta Vodyanova présente un parcours de 15 peintures avec une performance de lecture sonorisée par Olivier Bardoul. 15 allée Duguay Trouin Mélusine Farille et Ludovic Chauvin (samedi et dimanche)

Faites vous tirer le portrait ! Photographe depuis 2018, l’humain est au cœur du travail de Mélusine Farille. Elle vous proposera de réaliser votre portrait grâce à son Afghan Box, un appareil photo argentique en bois intégrant une petite chambre noire pour un développement immédiat. Pour amortir les coûts des tirages, une petite participation financière vous sera demandée. Ludovic Chauvin, musicien organique et mélomane, l’accompagnera à la guitare, avec des superpositions de boucles. Julien Boutbien (samedi et dimanche)

Artiste graffeur et illustrateur diplômé en cinéma d’animation, Julien Boutbien présentera ses dessins encadrés ainsi que sur planches de skate. 16 allée Duguay Trouin Photo Club Nantais (samedi et dimanche)

Le groupe « Street Photography » du Photo Club Nantais expose plus de 50 clichés réalisés dans les rues de Nantes. Les photographes seront présents pour vous faire découvrir votre cadre quotidien avec un autre œil. Patricia Pillon (samedi et dimanche)

Ancienne élève des Beaux arts de Tours et diplômée de l’école supérieure d’arts modernes de Paris, les peintures grands formats de Patricia vous emporteront de manière positive et dynamisante au plus profond de votre inconscient. 32 rue Kervégan Christine Auclair (samedi et dimanche)

Vitraliste formée sur le tard, Christine Auclair se passionne pour le travail du verre selon la technique Tiffany et oriente actuellement son travail vers la création de structures lumineuses à partir d'objets récupérés et transformés afin de magnifier tous les reflets et transparences des verres. Nantes, île Feydeau Rue Kervégan Nantes 44011 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire L'île Feydeau est une ancienne île de Loire, située dans le centre de Nantes, qui fut aménagée à partir des années 1720 dans le cadre d'une opération de lotissement menée sous le patronage de Paul Esprit Feydeau de Brou, conseiller d'État qui fut intendant de Bretagne de 1716 à 1728, à qui elle doit donc son nom actuel. Accès en bus et tramway : station Commerce

