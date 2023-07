Ile Feydeau : 1 Hall 1 Artiste – Le Secret Des Lavandières Nantes, île Feydeau Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Ile Feydeau : 1 Hall 1 Artiste – Le Secret Des Lavandières Samedi 16 septembre, 12h00 Nantes, île Feydeau Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Cet évènement fait partie intégrante de 1 Hall 1 Artiste sur l’île Feydeau. Retrouvez toutes les autres animations ici.

Nous vous proposons de remonter le temps et de découvrir les secrets de l’époque des lavandières sur l’ile Feydeau, au travers d’un =jeu d’imitation faisant appel à tous les sens.

Dans un atelier immersif au grand aire, vos enfants pourront explorer et s’amuser en manipulant des linges récupérés dans les superbes cours de l’île.

Et, ce n’est pas tout, cet atelier est rempli de mystères et de surprises qui feront le bonheur de vos enfants. Ils pourront expérimenter avec différents savons colorés et découvrir comment le linge peut se transformer en œuvre d’art. Une occasion unique de découvrir un aspect fascinant de la vie quotidienne d’autrefois.

Cet atelier est destiné aux enfants âgés de 10 mois à 6 ans avec leurs parents ou adulte référents. Nous sommes impatients d’accueillir vos enfants pour une aventure mystérieuse et inoubliable, où ils pourront devenir tantôt lavandières, tantôt artistes.

Atelier animé par le « Musée des Enfants de Nantes ».

Une participation de 5 € par enfants sera demandée sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T12:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

Musée des Enfants de Nantes