Ile Feydeau : 1 Hall 1 Artiste – Brocante « Lu et approuvé !! » Nantes, île Feydeau Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Ile Feydeau : 1 Hall 1 Artiste – Brocante « Lu et approuvé !! » Nantes, île Feydeau Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. Ile Feydeau : 1 Hall 1 Artiste – Brocante « Lu et approuvé !! » 16 et 17 septembre Nantes, île Feydeau Entrée libre Cet évènement fait partie intégrante de 1 Hall 1 Artiste sur l’île Feydeau. Retrouvez toutes les autres animations ici. Pour cette édition 2023 l’équipe de chez Pépette vous propose cette année des centaines d’objets de décoration et de brocante en plus des cartes postales livres et documents. C’est avec leur bonne humeur habituelle qu’ils vous recevront dans ce grand hall de cet immeuble historique. Vous pourrez aussi profiter, nous disent-ils, d’une déco surprise et surprenante dans leur toute nouvelle galerie (Chez OIM) qui se trouve, elle, juste à côté au 10 bis quai Turenne. Nantes, île Feydeau 8 quai Turenne, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://openagenda.com/jep-2023-pays-de-la-loire/events/ile-feydeau-1-hall-1-artiste-9960200 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00 license libre Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Nantes, île Feydeau Adresse 8 quai Turenne, 44000 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Nantes, île Feydeau Nantes

Nantes, île Feydeau Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/