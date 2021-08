Nantes Île Feydeau Loire-Atlantique, Nantes Le Tricentenaire des Lettres persanes passe par Nantes Île Feydeau Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Le Tricentenaire des Lettres persanes passe par Nantes Île Feydeau, 27 août 2021 11:00, Nantes. Vendredi 27 août, 11h00 Entrée libre https://us04web.zoom.us/j/72671430309?pwd=TWpvSmt4eVFaZlpXblYycVB0OUYxZz09 2021 est l’année du Tricentenaire des Lettres persanes de Montesquieu. En 1721, Montesquieu fait publier les Lettres persanes anonymement et à Amsterdam, capitale du négoce du sel de l’Europe du nord, ouverte aux échanges avec le pays Nantais et ses Salorges, alors plaque tournante du commerce du sel de l’Arc Atlantique. Il s’agissait à l’époque de contourner la censure. Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, tout ouvrage devait obtenir le privilège royal pour être publié. Cette visio-conférence sera l’occasion de débattre, 300 ans après sa publication, de la diplomatie des cultures et ce jeu subtil de miroir déformé. Très jeune, Montesquieu s’est investi pour mettre fin aux brimades dont étaient alors victimes les cordiers. Repoussés par la population par peur de la lèpre, ils étaient surnommés : les caqueux en Bretagne ou les colliberts dans le Bas-Poitou (Vendée). Souvent associés à des descendants de lépreux, les conditions matérielles de ces caqueux n’étaient pas toujours mauvaises. Les besoins en cordage pour la Marine étaient importants et certains cordiers firent fortune. Au temps de la marine à voile, la présence d’une corderie à Nantes était capitale pour le dynamisme de son port. Dès le XVIIème siècle, un petit établissement sous la forme d’un atelier familial s’est installeé sur l’île de la Saulzaie (actuelle île Feydeau) sous la responsabilité d’une famille, les Brée, arrivée d’Irlande, vers 1650. Le plus ancien représentant de cette famille connu dans notre ville est Nicolas Brée, marchand cordier. Sur la commune du Bignon, le domaine de la Sensive a été acheté en 1749 par Jean-Pierre Brée, issu de cette famille de cordiers nantais, devenu directeur de la manufacture royale des cordages de Nantes, et qui rêvait de noblesse. En conséquence, il acheta des terres autour de sa nouvelle propriété, s’auto-proclama « seigneur de la Censive », se fit construire une chapelle privée (privilège seigneurial) où il maria sa fille aînée en 1774. A travers le regard des deux érudits voyageurs : Usbek et Rica, l’œuvre de Montesquieu nous plonge dans une autre perception et un rapport au monde ouvert au questionnement. Participation gratuite et ouverte à tous vendredi 27 août à 11h Île Feydeau 8 quai Turenne 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique vendredi 27 août – 11h00 à 13h00

vendredi 27 août – 11h00 à 13h00