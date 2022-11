LES OLD BUSHMILLS GRASLIN DE FOLIE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Quatre vieux copains qui trimballent un répertoire de standards anglosaxons et français essentiellement centré sur l’amour, le sexe, l’alcool et la vie au grand air.

Des musiques qui chavirent le cœur tout autant que les paroles parfois étrangement revisitées. Chant et guitare : Al Jamet (parce que Alain Jamet)

Guitare et chant : Steph (parce que Stéphane Le Troidec)

Batterie : JJ (Parce J-Jacques Richepin)

GRASLIN DE FOLIE 1 rue Racine, 44000 Nantes 44000 Nantes Loire-Atlantique vendredi 25 novembre – 20h30 à 22h00

