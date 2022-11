BALKANIK PROJECT GRASLIN DE FOLIE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

BALKANIK PROJECT GRASLIN DE FOLIE, 24 novembre 2022 20:30, Nantes. Jeudi 24 novembre, 20h30 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 En passant par la Roumanie, la Russie, la Bulgarie, la Turquie et encore la Serbie, Balkanik Project vous fait voyager dans une atmosphère de folie à travers les rythmes endiablés des Balkans et les mélodies envoûtantes de la

musique tzigane. Balkanik Project est un groupe nantais dont les artistes sont issus de familles de musiciens tziganes des pays de l’Est. Ils perpétuent la tradition d’une musique ancestrale tout en se voulant les représentants d’une nouvelle génération ouverte au monde et à de différents

horizons sonores. Au travers de compositions originales aux influences modernes respectueuses des traditions, le Balkanik Project vous propose un show explosif et ultra dansant, un véritable voyage au travers des pays des Balkans mais pas seulement. GRASLIN DE FOLIE 1 rue Racine, 44000 Nantes 44000 Nantes Loire-Atlantique jeudi 24 novembre – 20h30 à 22h00

