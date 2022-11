PETERSØN GRASBON, 24 novembre 2022 20:00, Nantes.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

Producer et DJ depuis plus de 20 ans, PETERSØN distille le groove dans tous ses états, dans tous les styles. Membre du duo nantais The WE ARE ONE project, il adore naviguer entre basses vrombissantes et mélodies entêtantes.

Pour ce Culture BarBars, il déploiera un set de 6h, 100% eklektikmusik, pour un voyage sans limite entre les styles, les années, les rythmes et les grooves, sans jamais oublier vos cerveaux et vos mollets.

GRASBON 18 quai de Versailles, 44000 Nantes 44000 Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique

