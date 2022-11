DJ SET // DJ DON’S GRASBON Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

DJ SET // DJ DON’S GRASBON, 25 novembre 2022 21:00, Nantes. Vendredi 25 novembre, 21h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 21h-01h Dj Don’s débarque à Nantes en 2001 et croise sur son chemin celui de l’association Kontrat-Dixion avec laquelle il mène régulièrement des ateliers de (dj’ing) dans différentes structures. Il mixe à Nantes et ses alentours dans un registre ( hip-hop/ électro- jazz). En 2010 il intégre le duo Super Temple Sound .Le groupe croisera sur sa route Chinese Man, A State of Mind,Deluxe,1995,La fine équipe,Orelsan, Youssoupha, Puppetmastaz…Il officie depuis 5 ans dans le groupe Teacher Jekyll un groupe électropical qui fait bouger les foules dans différents festivals de l’héxagone. GRASBON 18 quai de Versailles, 44000 Nantes 44000 Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique vendredi 25 novembre – 21h00 à 23h59

