Operire #6 galerie RDV Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Operire #6 galerie RDV, 19 septembre 2020 14:00, Nantes. 19 septembre – 24 octobre 2020 Sur place Entrée libre Couvrir, recouvrir, cacher, dissimuler Du 19 septembre au 24 octobre 2020, la galerie RDV présente : Operire #6, une exposition carte blanche à Justin Weiler.

“Le labyrinthe de Justin Weiler est constitué d’une multitude de stèles verticales et monumentales qui créent un parcours dans lequel on déambule […]”

Extrait de Dédale, texte de Annie Fillon. galerie RDV Nantes 16 allée Commandant Charcot 44000 Nantes Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique samedi 19 septembre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 23 septembre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 24 septembre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 25 septembre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 26 septembre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 30 septembre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 1er octobre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 2 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 3 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 7 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 8 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 9 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 10 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 14 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 15 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 16 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 17 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 21 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 22 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 23 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 24 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

Détails Heure : 14:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu galerie RDV Adresse Nantes 16 allée Commandant Charcot Ville Nantes lieuville galerie RDV Nantes Departement Loire-Atlantique

galerie RDV Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Operire #6 galerie RDV 2020-09-19 was last modified: by Operire #6 galerie RDV galerie RDV 19 septembre 2020 14:00 galerie RDV Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique