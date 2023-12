Fred Maillard – Les échafauds de Délos Galerie RDV Nantes, 13 janvier 2024, Nantes.

Fred Maillard – Les échafauds de Délos Galerie RDV Nantes 13 janvier – 17 février 2024

Du 13 janvier au 17 février 2023, RDV présente : Les échafauds de Délos, une exposition de l’artiste plasticien Fred Maillard. Vernissage le vendredi 12 janvier 2024 à partir de 18h. 13 janvier – 17 février 2024 1

Au sein de l’archipel grec des Cyclades se trouve Délos, île sacrée. Selon la légende, Léto accoucha d’Artémis et d’Apollon sur un rocher errant qui se fixa alors pour devenir l’île aujourd’hui visible (délos en grec ancien). Une île au coeur du monde méditerranéen antique où il était interdit d’y naître et d’y mourir. Une île au centre d’enjeux politiques, religieux, économiques et stratégiques jusqu’à ce que l’épuisement de ses ressources en eau et diverses destructions enclenchent au début de notre ère son abandon. Désertée, pillée, ruinée, presque oubliée, elle est redécouverte par l’École française d’Athènes au XIXe siècle.

Délos sous peu invisibilisée, est une matière à parabole. Les oeuvres présentées ici ne cherchent pas l’approche documentaire, préférant jouer avec l’allégorie en articulant librement des motifs pour construire un récit jamais univoque. C’est la poursuite d’un travail engagé depuis une dizaine d’années, sur nos perceptions et représentation de nos paysages, souvent urbains et périurbains, et de nos façons de les habiter à l’heure où s’agrègent à leurs mutations les craintes conjointes du déclassement économique et culturel, du terrorisme, de la catastrophe climatique imminente.

Galerie RDV 16 Allée Commandant Charcot, 44000 Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000 Loire-Atlantique

info.galerierdv@gmail.com 02 40 69 62 35