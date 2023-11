Grand Baz’art de Noël Galerie RDV Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Grand Baz’art de Noël Galerie RDV Nantes, 1 décembre 2023T 18:00, Nantes. Grand Baz’art de Noël Galerie RDV Nantes 1 – 23 décembre Marché de Noël à la Galerie RDV 1 – 23 décembre 1

http://galerierdv.com/ Ce Grand Baz’art réunit les oeuvres d’une quarantaine d’artistes ayant déjà exposé à RDV et proposées à petits prix afin que vous puissiez trouver un cadeau original et artistique à mettre au pied du sapin. Peintures, sculptures, dessins, collages, photographies… il y en aura pour tous les goûts !

La Galerie RDV présente également l’ensemble de son fond de lithographies constitué ces dix dernières années en partenariat avec le Musée de l’Imprimerie de Nantes. Galerie RDV 16 Allée Commandant Charcot, 44000 Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000 Loire-Atlantique

info.galerierdv@gmail.com 02 40 69 62 35 Détails Heure : 18:00 - 14:00 Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Galerie RDV Adresse 16 Allée Commandant Charcot, 44000 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Galerie RDV Nantes

Galerie RDV Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/