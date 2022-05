Alice Godeau : Le sens de l’orientation Galerie Olivier Meyer Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Alice Godeau : Le sens de l’orientation Galerie Olivier Meyer, 11 juillet 2020 13:00, Nantes. Samedi 11 juillet 2020, 13h00 Sur place Entrée libre. visites sur rendez-vous 07.83.54.49.80, hello.galerie.o.meyer@gmail.com Exposition du 11 au 25 juillet sur rendez-vous. Rencontre avec l’artiste le samedi 11 juillet de 13h à 19h Alice Godeau proposera un ensemble inédit. Des photographies prises de nuit, parfois à Nantes, parfois ailleurs, côtoieront des dessins et de petits volumes associés à des éléments glanés lors des prises de vues.

… Lors de votre visite merci de respecter les gestes barrière et de porter un masque. Galerie Olivier Meyer 104, rue Paul Bellamy 44000 Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique samedi 11 juillet 2020 – 13h00 à 19h00

